/ Молодые южноуральские исследователи претендуют на медали и премии РАН

Участвовать в конкурсе могут представители естественных и гуманитарных направлений.

Молодых исследователей, которые обучаются в вузах Южного Урала, приглашают участвовать в конкурсе на соискание медалей РАН. Он проводится по основным направлениям науки, как естественным, так и гуманитарным. У каждого студента есть шанс получить награду и денежную премию от Российской академии наук.

Российская академия наук ежегодно присуждает за лучшие научные работы 19 медалей с премиями в размере 50 000 рублей каждая молодым ученым России и 19 медалей с премиями в размере 25 000 рублей каждая студентам высших учебных заведений России. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ЮУрГУ.

Самостоятельно молодой ученый заявиться не может. Его должны выдвинуть вузы или отраслевые научные учреждения, могут это сделать также ученые советы, советы молодых ученых и специалистов, либо академики и члены-корреспонденты РАН.

Работу нужно отправить простым почтовым отправлением до 20 сентября. Подробнее о конкурсе можно узнать в положении.