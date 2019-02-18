/ Владимир Елистратов раскритиковал уборку снега во дворах Челябинска

По словам врио главы города, к недобросовестным коммунальщикам будут применяться санкции.

Дорожники Челябинска получили очередную дозу критики за некачественную уборку дорог в мегаполисе. Сегодня, 18 февраля, на аппаратном совещании временно исполняющий обязанности главы Челябинска Владимир Елистратов отчитал коммунальщиков за неубранный снег. По словам Владимира Елистратова, ситуация на дорогах и особенно во дворах настолько плачевная, что его дочери приходится нести ребенка в садик на руках.

Позже врио главы города отметил, что проблема с неубранными дорогами находится в области экономики. Однако у администрации города есть решение. К дорожникам, решившим сэкономить на уборке снега, по словам Владимира Елистратова, будут применять санкции.

Люди правильно возмущаются, потому что если на главных магистралях города, на мой взгляд, определенный порядок наведен, и это видно, то во дворах совсем другая, печальная картина. Находится эта проблема в экономике. Те деньги, которые люди отыграли за уборку снега они, видимо, думали, что снег упадет всего два раза в год. Третий раз это им не под силу. Поэтому мы включили все подразделения, которые за это отвечают, и управление благоустройства и жилищную инспекцию, для того чтобы, те подрядчики, которые считают, что на этом надо экономить, получили своевременные финансовые санкции. Такие меры есть и будут. Сейчас мы уже провели совещание с жилищной инспекцией, она нам в этом поможет. — рассказал сайту «Первый областной» Владимир Елистратов.

Напомним, что дорожникам столицы Южного Урала уже не в первый раз достается от администрации за некачественно убранные дороги. На прошлой неделе заместитель главы Челябинска Наталья Котова пожаловалась на медленную уборку снежных куч в городе.