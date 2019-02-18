Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.7 +0.16 75.25 +0.2
Челябинск
сейчас
 
-4 °C
завтра
 
-7 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Городская администрация займется контролем уборки сосулек

Городская администрация займется контролем уборки сосулек

По словам Владимира Елистратова, борьбу с ледяными навесами нужно начать как можно раньше.
сегодня в 14:01
  |  Общество

Администрация Челябинска проконтролирует ситуацию со своевременной уборкой сосулек с городских крыш. Об этом сегодня, 18 февраля, на аппаратном совещании заявил врио главы Челябинска Владимир Елистратов.

Кроме того, исполняющий обязанности мэра рассказал, куда лучше жаловаться горожанам в случае опасного схода сосулек с крыш, а также объяснил, почему вопрос был поднят именно сегодня.

По поводу сосулек: жителям лучше жаловаться в управление благоустройства. Если это административное здание, то управление благоустройства будет выписывать штрафы, если жилое, то жилищная инспекция. Просто подняли вопрос, и чем раньше мы борьбу с этими сосульками начнем, тем меньше вероятность, что кто-то из челябинцев пострадает. — рассказал Владимир Елистратов.

Напомним, что жителям Челябинска предлагается поучаствовать в борьбе с сосульками. Для этого необходимо сфотографировать навес, записать адрес дома и отправить на почтовый адрес Госжилинспекции: ugzhi@mail.ru. Если меры по устранению сосулек не будут приняты оперативно, на сфотографированный адрес отправится инспектор ГЖИ.

Общество
Владимир Елистратов раскритиковал уборку снега во дворах Челябинска
сегодня в 13:14
Владимир Елистратов раскритиковал уборку снега во дворах Челябинска
Общество
Южноуральцев призывают на бой с сосульками
13.02.2019
Южноуральцев призывают на бой с сосульками
Общество
В администрации сделали замечание дорожникам за качество работы в мороз и снегопад
11.02.2019
В администрации сделали замечание дорожникам за качество работы в мороз и снегопад
Общество
Уборку снега уже взяли под контроль дорожные службы
04.02.2019
Уборку снега уже взяли под контроль дорожные службы
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
ШОС и БРИКС
Госэкспертиза утвердила проект конгресс-холла на набережной Миасса
сегодня в 16:51
Госэкспертиза утвердила проект конгресс-холла на набережной Миасса
Общество
Борис Дубровский поручил «взять под крыло» семью Вани Фокина
сегодня в 15:59
Борис Дубровский поручил «взять под крыло» семью Вани Фокина
Общество
Борис Дубровский рассказал об уверенности в успешности саммитов 2020
сегодня в 15:49
Борис Дубровский рассказал об уверенности в успешности саммитов 2020
Общество
На морящую котят голодом женщину пожаловались в администрацию Каслей
сегодня в 15:38
На морящую котят голодом женщину пожаловались в администрацию Каслей
Происшествия
Стало известно о состоянии девушек братьев-близнецов, переживших ДТП на М-5
сегодня в 15:35
Стало известно о состоянии девушек братьев-близнецов, переживших ДТП на М-5
Спорт
Сборная России по бадминтону завоевала бронзу на Чемпионате Европы
сегодня в 15:16
Сборная России по бадминтону завоевала бронзу на Чемпионате Европы
Хоккей
Владислав Третьяк посетит Челябинск 21 февраля
сегодня в 14:13
Владислав Третьяк посетит Челябинск 21 февраля
Общество
Городская администрация займется контролем уборки сосулек
сегодня в 14:01
Городская администрация займется контролем уборки сосулек
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6