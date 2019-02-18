/ Городская администрация займется контролем уборки сосулек

По словам Владимира Елистратова, борьбу с ледяными навесами нужно начать как можно раньше.

Администрация Челябинска проконтролирует ситуацию со своевременной уборкой сосулек с городских крыш. Об этом сегодня, 18 февраля, на аппаратном совещании заявил врио главы Челябинска Владимир Елистратов.

Кроме того, исполняющий обязанности мэра рассказал, куда лучше жаловаться горожанам в случае опасного схода сосулек с крыш, а также объяснил, почему вопрос был поднят именно сегодня.

По поводу сосулек: жителям лучше жаловаться в управление благоустройства. Если это административное здание, то управление благоустройства будет выписывать штрафы, если жилое, то жилищная инспекция. Просто подняли вопрос, и чем раньше мы борьбу с этими сосульками начнем, тем меньше вероятность, что кто-то из челябинцев пострадает. — рассказал Владимир Елистратов.

Напомним, что жителям Челябинска предлагается поучаствовать в борьбе с сосульками. Для этого необходимо сфотографировать навес, записать адрес дома и отправить на почтовый адрес Госжилинспекции: ugzhi@mail.ru. Если меры по устранению сосулек не будут приняты оперативно, на сфотографированный адрес отправится инспектор ГЖИ.