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/ Уборку мусора на территории Челябинской области раскритиковал Алексей Текслер

Уборку мусора на территории Челябинской области раскритиковал Алексей Текслер

Глава региона дал руководителям муниципалитетов три дня на вывоз отходов.
сегодня в 11:15
  |  Общество

Исполняющий обязанности министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин отчитался о уборке мусора на территории Челябинской области. По словам руководителя ведомства, в регионе убрано 333 миллиона квадратных метров из 335. Особо проблемными точками на карте области Виктор Тупикин назвал Златоуст и Челябинск.

Мы говорили о возможности инициативным группам и другим организациям выдавать инвентарь, чтобы они могли очистить территорию и провести субботники. Задействовано 9160 единиц техники. Около 500 тысяч человек участвовали в субботниках. В отдельных районах субботники завершились еще в апреле. Проводились выездные проверки хода субботников. Положительные примеры — Аша, Южноуральск, Еткульский район, Верхний Уфалей, Кыштым. Информацию собирали в конце апреля и в последние дни. На 13 мая на завершающей стадии в Златоустовском городском округе и Челябинском городском округе субботники. На Доватора, например, мусор собран, но не вывезен. — рассказал Виктор Тупикин.

Исполняющий обязанности министра также отметил, что необходимо своевременно убирать мусор, иначе может возникнуть негативная реакция со стороны жителей области. Кроме того Виктор Тупикин подчеркнул, что были проведены субботники и на автомобильных дорогах.

Субботники проведены и на автомобильных дорогах, очистка от пыли и грязи, мойка дорожных знаков и указателей, сигнальных столбиков-тумб, элементов придорожной сети. Прошу глав муниципальных образований принять меры, чтобы были завершены мерприятия по субботникам, обеспечить вывоз мусора, чтобы он не мозолил глаза, провести доп. работу с гражданами и организациями по формированию культуры обращения с ТКО для предотвращения замусоривания территории. Обеспечить установку контейнеров, урн и проведение других мероприятий, которые создадут комфортные условия для проживания наших граждан. — сказал Виктор Тупикин.

В свою очередь глава Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал уборку мусора в регионе. Врио губернатора подчеркнул, что в случае не вывоза и накопления отходов на территориях будут предприняты жесткие кадровые решения.

Из года в год одно и то же с мусором. За три дня, кто еще мусор не вывез, должен вывезти. Если через три будут такие фотографии еще, будут кадровые решения. Зазываем людей на субботники, а потом вывезти месяц не можем. Заранее нужно думать об этом. — сказал Алексей Текслер.

Напомним, что сегодня, 16 мая, в областном правительстве проходит совещание Алексея Текслера с главами муниципальных образований региона. Ранее глава Челябинской области сообщил, что в Челябинской области будет введены новые критерии оценки работы глав муниципалитетов, а также предупредил о жестком контроле за реализацией национальных проектов.

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Комментарии

Любовь
13:23, 16.05.2019
Жесткое решение принимается сразу... либо никогда...
Максим Воронов
12:15, 16.05.2019
Да хоть месяц давай

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