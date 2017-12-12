/ До 20 минут сократилось время на уборку взлетной полосы от снега в челябинском аэропорту

Новая машина позволила сократить время уборки в три раза.

В челябинском аэропорту модернизировали автопарк техники, в штате появилась новая машина для уборки взлетной полосы от снега. Снегоуборочная техника марки Schmidt предназначена специально для уборки больших площадей искусственных покрытий аэродромов и взлетно-посадочной полосы.



У нас есть современные высокопроизводительные снегоуборщики, но они уже с высокой наработкой и их недостаточно для эффективной работы в сложных метеоусловиях. И даже в случае привлечения имеющейся старой техники, еще советского производства, они бы убрали эту же территорию за час. Сейчас соответственно мы справляемся в 3 раза быстрее. — рассказал сайту «Первый областной» директор по эксплуатации АО «Челябинское авиапредприятие» Алексей Слюняев.

Отметим, что в планах у руководства приобретение другой техники — нескольких трапов, а также сезонных машин. Будут закуплены аэродромный пожарный автомобиль и тормозная тележка для измерения коэффициента сцепления.