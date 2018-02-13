/ «Снегоуборочная Нива» вышла на улицы Челябинска

Отечественное авто начало свою борьбу со стихией.

Необычный транспорт заметили в микрорайоне Залесье. Нива с самодельной конструкцией, прикрепленной к ковшу, занимается расчисткой снега. Процесс уборки попал на видео, которое выложили в сеть.

Местный Кулибин приделал ковш к Ниве. — сказано в подписи к ролику.

Челябинцы оценили инновацию, похвалив инициативного владельца внедорожника. Жители микрорайона рассказали, что так со стихией борются сотрудники частного детского сада.

Напомним, синоптики пообещали осадки до середины недели.

