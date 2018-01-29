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«Черноту посмотрим». Мэр Челябинска пообещал очистить тротуары от грязи

Новый закон об уборке территории инициирован челябинской Гордумой.
сегодня в 16:44
  |  Общество

Морозы в Челябинске сменила почти нулевая температура. Лед, сковавший тротуары, и прессованный снег начал таять. В итоге на тротуарах образовалась грязь. Челябинцы начали массово жаловаться на ситуацию. Разобраться с грязью пообещал мэр Челябинска Евгений Тефтелев.

У нас уборку организовывают, в том числе, районные администрации. А прилегающие территории убирают управляющие компании. Нам нужен конкретный случай и место. Черноту эту посмотрим. — прокомментировал сайту «Первый областной» Евгений Тефтелев.

Председатель Гордумы Станислав Мошаров информацию подтвердил. Он также добавил, что прилегающие территории появились недавно, и по инициативе Челябинска. Теперь областное законодательство приводят в соответствие с федеральным.

С некоторых федеральных органов за состояние прилегающей территории ответственность убрана. Будем возлагать ответственность за муниципальные органы. Могу сказать, что в Госдуме еще два наших предложения. В том числе соблюдение правил благоустройства. Мы предложили, чтобы штрафы несли работники муниципальных учреждений и муниципальные служащие. — сообщил сайту «Первый областной» Станислав Мошаров.

Челябинцев призывают жаловаться на лед и грязь в Управление благоустройства Челябинска (улица Энтузиастов, 26Б, телефон (351) 277-85-16).

Также жалобы принимают районные администрации:

Тракторозаводский район — улица Горького, 10, телефон (351) 775-57-08;
Ленинский район — улица Гагарина, 22, телефон (351) 256-18-35;
Металлургический район — улица Богдана Хмельницкого, 6, телефон (351) 735 76 90;
Калининский район — улица Кирова, 10, телефон (351) 791-65-63;
Курчатовский район — Комсомольский проспект, 41, телефон (351) 741-45-22;
Центральный район — улица Коммуны, 89, телефон (351) 264-56-42;
Советский район — улица Орджоникидзе, 26А, телефон (351) 237 26-23.

Добавим, что другим поводом для недовольства челябинцев стал холодный общественный транспорт. Евгений Тефтелев попросил уточнить номера маршрутов, где возникла проблема, чтобы разобраться с каждой жалобой.

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