/ В Челябинском аэропорту снесут здание прилета

Пассажиров будут обслуживать в новом аэровокзале.

К 2020 году в Челябинске ждут появления нового аэровокзала. Он будет рассчитан на внутренние воздушные перевозки. Предполагаемые размеры аэровокзала — 23 400 квадратных метров. По проекту, там будет 3 уровня, 3 моста и 4 телетрапа, контактные стоянки для воздушных судов. Когда построят зал прилета, работающее сейчас здание снесут.

Мы будем рушить здание прилета и там будем продолжать строительство нового аэровокзала. Этот комплекс завершит реконструкцию челябинского аэропорта в части внутренних перевозок. Это самое основное, ключевое, чтобы мы соответствовали самым высоким требованиям по стандарту качества, по сервису. — сообщил генеральный директор Челябинского аэропорта Юрий Коньков.

Если саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске, то новый аэровокзал будет принимать самолеты глав государств-участников.



Добавим, что проект нового аэровокзала сейчас проходит экспертизу, а сам аэропорт готовится к выбору подрядчика для строительства комплекса.