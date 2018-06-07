/ Адвокат Юрия Чанова добился изменения меры пресечения

Глава аппарата челябинской Гордумы выходит из СИЗО.

Сегодня, 7 июня, областной суд рассмотрел апелляцию чиновника из челябинской Гордумы. Адвокат Юрия Чанова обжаловал избранную ранее меру пресечения в виде заключения под стражу. На этот раз суд согласился с обвиняемой стороной и смягчил ограничения.

Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Юрия Чанова и изменил постановление Тракторозаводского районного суда. которым суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 июля 2018 года. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинского областного суда.

Напомним, 15 мая руководителя аппарата Челябинской городской думы задержали в аэропорту. Юрию Чанову вменяют получение взятки в крупном размере. Чиновник в ходе судебного заседания признался в правонарушении и назвал сумму — 300 тысяч рублей.