Скрыл налогов на 800 миллионов: директор «Южуралавтобана» пойдет под суд

За махинации с НДС перед судом предстанет гендиректор «Южуралавтобана»

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Бывший генеральный директор организации, которая ремонтировала и строила дороги на территории Челябинской области, во время трудовой деятельности активно занимался уклонением от налогов. Государство, благодаря его действиям, недополучило порядка 800 миллионов рублей.

«По версии следствия обвиняемый в 2013-2014 годах, являясь генеральным директором ЗАО „Южуралавтобан“, уклонился от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений о налоговых вычетах по фактически неосуществленным сделкам с двумя коммерческими организациями», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В результате организация недоплатила НДС на 803 миллиона 272 тысячи 050 рублей.

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Дело бывшего генерального директора «Южуралавтобан» за уклонение от уплаты налогов будет рассматривать Орджоникидзевский районный суд г. Магнитогорска.