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/ Убийца и поджигатель карабашского подростка проведет 20 лет в колонии строгого режима

Убийца и поджигатель карабашского подростка проведет 20 лет в колонии строгого режима

Мужчина отрицает свою вину в преступлениях.
сегодня в 12:02
  |  Общество

Строгий приговор мужчине, погубившему подростка из Карабаша, вынесли 2 февраля в Челябинском областном суде. Его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетнего, и в убийстве. При этом в ходе судебного заседания подсудимый отрицал свою вину и отказывался от дачи показаний, касавшихся сексуальных действий.

При назначении наказания суд в качестве смягчающих обстоятельств учел, в том числе, отсутствие судимостей, положительные характеристики, частичное признание вины в убийстве в ходе расследования и активное способствование раскрытию этого преступления. Отягчающим обстоятельством стало совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинского областного суда.

Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на 20 лет, а также обязал выплатить компенсацию в 1,2 миллиона рублей родителям убитого подростка. Кроме того, освободившись из колонии, мужчина будет ограничен в своей свободе на 1,5 года.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, 2 апреля сотрудники МЧС выезжали на тушение пожара в дачном товариществе Карабаша. На пепелище обнаружили обгоревшее тело. Следователи предположили, что погибшим оказался мальчик, ушедший накануне кормить собаку на даче. Предварительная экспертиза показала, что его убили и уже потом подожгли. Подозрение пало на местного жителя, ранее судимого за кражу. Следствие восстановило картину события: мужчина повстречал жертву на улице. Ранее они не были знакомы. Подросток согласился пройти с мужчиной домой, при этом он не понимал опасности ситуации: у подростка была легкая умственная отсталость. Затем мужчина надругался над подростком, несколько раз ударил по голове неустановленным предметом и поджег дом.

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