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/ Убийцу и поджигателя карабашского подростка хотят осудить на 22 года

Убийцу и поджигателя карабашского подростка хотят осудить на 22 года

Мужчине также грозит 2 миллиона штрафа.
сегодня в 18:13
  |  Общество

В Челябинском областном суде готовы вынести приговор мужчине, которого обвиняют в убийстве школьника и насилии над ним. Инцидент произошел в Карабаше в апреле 2017 года. Следствие восстановило картину события: мужчина повстречал жертву на улице. Ранее они не были знакомы. Подросток согласился пройти с мужчиной домой, при этом он не понимал опасности ситуации: у подростка была легкая умственная отсталость. Затем мужчина надругался над подростком, несколько раз ударил по голове неустановленным предметом и поджег дом.

Государственный обвинитель в судебных прениях просила признать обвиняемого виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Насильственные действия сексуального характера, с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенное в отношении несовершеннолетнего», и «Убийство, умышленное причинение смерти другому человеку, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера» УК РФ, назначить ему наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Взыскать в счет компенсации морального вреда по одному миллиону рублей в пользу потерпевших родителей погибшего подростка. — рассказала сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

Сейчас 28-летний житель Карабаша находится под стражей. Обвинение ему не предъявлено. Судебное заседание назначено на 2 февраля.

Напомним, 2 апреля сотрудники МЧС выезжали на тушение пожара в дачном товариществе Карабаша. На пепелище обнаружили обгоревшее тело. Следователи предположили, что погибшим оказался мальчик, ушедший накануне кормить собаку на даче. Предварительная экспертиза показала, что его убили и уже потом подожгли. Подозрение пало на местного жителя, ранее судимого за кражу.

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