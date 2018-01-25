/ Отходы производства в Карабаше станут подспорьем для открытия нового завода

Региональное правительство пообещало земельный участок для предприятия и 3 резидентов «Малой Сосновки».

Промышленные отходы, накопленные в Карабаше с середины прошлого века, станут ресурсом для нового предприятия. В городе хотят построить еще один абразивный завод. Открыть его планирует компания «Уралгрит», базирующаяся в Екатеринбурге. Проект нового завода представили губернатору Борису Дубровскому, рассказав, чем предприятие поможет Челябинской области.

Запустить новый завод планируется в 2021 году. Абразивные порошки используются для резки и очистки поверхностей. Строительство нового завода позволит не только расширить зону присутствия «Уралгрит», но и даст возможность выйти на рынки гидроабразивных материалов и наполнителей для многокомпонентных смесей. — рассказала управляющий ООО «Уралгрит» Надежда Перевалова.



Также завод обеспечит более 50 рабочих мест для жителей Карабаша. Обещанная средняя зарплата — больше 27 тысяч рублей. Предварительный объем инвестиций в проект составит 236 миллионов рублей. «Уралгрит» попросил у областного правительства участок, и землю. Их пообещали дать в аренду без торгов. Такое же решение принято по индустриальному парку «Малая Сосновка». Три потенциальных резидента парка, «Втор-Ком», «4 сезона» и «Леди-прима», претендуют на территорию. Обещано 435 новых рабочих мест.



Главный результат нашей работы — это реализация конкретных инвестпроектов, формирование условий для создания новых производств и рабочих мест. — сказал Борис Дубровский.

Открытие новых предприятий способствует улучшению инвестклимата в Челябинской области. По данным «Агентства инвестиционного развития», регион находится на 17 месте в РФ по внедрению целевых моделей.

Добавим, что одна из главных задач региона на сегодняшний день — войти в первую двадцатку Национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов.