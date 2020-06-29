Карен Даллакян требует детального расследования убийства хаски в Челябинске

Зоозащитник назвал произошедшее «сверхжестокостью».

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Известный ветеринар Карен Даллакян высказал возмущение по поводу убийства домашней хаски челябинским стрелком. Произошедший случай до глубины души возмутил зоозащитника, который отметил, что хаски никогда не проявляют агрессии по отношению к людям.

«То, что сегодня произошло — это сверхжестоко. Во-первых, непонятно, что этот человек делал с ружьём рядом с жилым комплексом. Место для охоты, мягко говоря, неподходящее. Во-вторых, собаки породы хаски (застреленной мужчиной — прим. ред.) никогда не проявляют агрессию. То, что пёс схватил утку — это инстинктивный поступок. Мы требуем расследования в рамках уголовного дела по 245 статье», — отметил Карен Даллакян.

Ветеринар пообещал, что будет пристально следить за развитием ситуации. Он также выразил надежду, что живодер получит по заслугам, его осудят и больше никогда не выдадут оружия.

Напомним, зверское убийство породистой собаки произошло в районе ЖК «Александровский». Жительница Челябинска с подругой выгуливала четвероногого друга в том же месте, где охотился неизвестный мужчина. Он-то и застрелил Арчи прямо на глазах у перепуганных женщин.