Из-за ремонта дорог в Челябинске на некоторых улицах возможно частичное ограничение движения

Городская мэрия поделилась планами работ.

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Сегодня, 19 июля, в Челябинске по-прежнему очень жарко. Только это не повод не проводить запланированные дорожные работы, который идут в полную силу.

«Дорожные работы в городе проводятся в рамках нацпроекта „Безопасные и качественные дороги“», — сообщили в мэрии Челябинска.

Городская администрация также информирует челябинцев, что на некоторых ремонтных участках может быть частичное ограничение движения.

Речь идет об улицах Мира (от улицы Сталеваров до Румянцева), Машиностроителей и Артиллерийской.

Также продолжаются ремонты дорог на улицах Сулимова (от улицы Курчатова до Доватора) и Третьего Интернационала.

Поэтому водителей призывают корректировать свои маршруты в зависимости от изменений.

Помимо этого, в Челябинске из-за жары проводят орошение дорог. И как подчеркивают в мэрии, асфальт поливают не только на центральных улицах, но и на внутрирайонных. Ведь в такую жару это попросту необходимо.