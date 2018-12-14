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Главный ВУЗ области отметил свой юбилей

С 75-летием ЮУрГУ поздравил Борис Дубровский.
сегодня в 18:23
  |  Общество
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил Южно-Уральский государственный университет с 75-летним юбилеем. За это время вуз подготовил более 250 тысяч выпускников, 967 из которых стали кандидатами наук, а 283 человека — докторами наук.

Южно-Уральский госуниверситет всегда был первым среди вузов области. Славился не только своим масштабом, но в первую очередь — крепкой спайкой с производством. Со дня основания вуз решал важнейшие государственные задачи. Обеспечивал экономику кадрами, новыми технологиями, научными разработками. Здесь тонко чувствуют время, развивая востребованные и перспективные направления. Это позволило вузу получить высокий статус Национального исследовательского университета. В этот знаменательный день хочу выразить благодарность ветеранам университета, тем, кто создавал его славу и авторитет. Пожелать успехов профессорско-преподавательскому составу, аспирантам и сотрудникам ЮУрГУ, студентам и выпускникам. — отметил в своем поздравлении Борис Дубровский.

История ЮУрГУ начинается 2 ноября 1943, когда он еще назывался Челябинский механико-машиностроительный институт. В 1951 году он стал Челябинским политехническим институтом, и только в 1997 году появилось нынешнее название — Южно-Уральский государственный университет. В 2010 году ЮУрГУ была присвоена категория «Национальный исследовательский университет».

Сейчас в вузе идет активное развитие международных связей, на обучение в ЮУрГУ приезжают иностранные студенты. Учащиеся вуза тоже могут отправиться на стажировку в Европейские и Азиатские страны.

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