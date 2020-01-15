Количество бюджетных мест в региональных российских вузах будет увеличиваться

С данной инициативой выступил президент РФ Владимир Путин.

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С обращением к Федеральному собранию сегодня, 15 января, выступил президент РФ Владимир Путин. Одной из инициатив, предложенных главой государства, стало увеличение количества бюджетных мест в региональных вузах.

«Число выпускников российских школ будет расти. Нам необходимо сохранить равную справедливую доступность бесплатного высшего очного образования. В этой связи предлагаю ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, причем в приоритетном порядке отдавать эти места именно в региональные вузы. В те территории, где сегодня не хватает врачей, педагогов, инженеров», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент отметил, что важно не только увеличивать количество мест, но и привлекать к развитию вузов бизнес и работодателей. Не забывать и о том, что профессии на рынке труда постоянно обновляются, появляются дополнительные требования. В связи с этим нужно, чтобы в вузах студенты получали современные знания, на базе которых смогли бы построить карьеру на малой родине.