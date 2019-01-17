/ Челябинская область сегодня празднует юбилей — 85 лет!

Немного истории появления и развития нашего региона.

Сегодня исполняется 85 лет Челябинской области. 17 января 1934 года она впервые появилась на картах, образовавшись после того, как Уральскую область разделили на три: Свердловскую, Челябинскую и Обско-Иртышскую. За долгие годы существования, наш регион рос и развивался, постепенно становясь промышленным, культурным и спортивным центром России.

Челябинская область занимает 88,5 тыс. кв. км, что практически 0,5% от всей территории России. Численность населения — 3,5 миллиона человек. Около 80% из них — русские, остальные 20% - татары и башкиры, украинцы, казахи, белорусы, немцы и другие представители разных национальностей.

В то время как регион становился самостоятельным субъектом страны, уже во всю мощь развивалась его промышленность. Еще в период первых советских пятилеток Челябинская область утвердилась в статусе крупнейшего промышленного центра России.

Строятся новые заводы, очень крупные, такие как ЧТЗ, строится у нас ферросплавный завод. Построен уже ЧГРЭС, пущены в эксплуатацию Цинковый завод, Станкостроительный завод. — рассказала главный археограф объединенного государственного архива Челябинской области Галина Кибиткина.

Делала Челябинская область успехи и в сельскохозяйственной отрасли. После долгого периода скудного урожая он вдруг пошел в гору и побил все рекорды — с одного гектара хлеба собирали целых 10 центнеров! Это помогло справиться с голодным кризисом.

Отметим, за все время существования области она была дважды награждена Орденом Ленина: в 1956 году за освоение целинных земель и в 1970 году за большие успехи в развитии народного хозяйства и особенно отраслей тяжелой промышленности.

Кроме того, перед регионом стояла еще одна важная задача: повышение грамотности населения.

В 30-е годы в школах работало лишь 18% учителей, имеющих среднее образование. В основном работали люди, просто закончившие педагогические курсы или педагогические классы в гимназиях. — отметила кандидат педагогических наук, доцент, заведующая Екатерина Гнатышина.

Этот вопрос решался постепенно, однако с момента открытия Педагогического университета ситуация изменилась — в новых школах начали работать специалисты с высшим образованием.

Отметим, на данный момент Челябинская область является одним из крупных субъектов Российской Федерации в экономическом отношении. В регионе развита перерабатывающая промышленность, пищевая индустрия и, разумеется, тяжелая промышленность. Львиную долю последней занимает металлургия, а также машиностроение.

Сейчас наш регион может похвастаться высокоразвитой социальной инфраструктурой, передовыми показателями металлургической промышленности, природными памятниками и заповедниками.

Добавим, что празднование 85-летия области будет длиться целый год. В его честь организовано несколько акций, флешмобов, спортивных и культурных мероприятий. Так, сегодня, 17 января, в Челябинском государственном академическом театре оперы и балета имени М. И. Глинки состоится торжественное собрание, на котором соберутся представители власти, промышленники, ветераны, почетные жители города и многие другие. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский наградит выдающихся южноуральцев званиями Почетных граждан. Там же впервые будут присвоены награды «заслуженный работник». Их получат специалисты по основным профессиональным направлениям.