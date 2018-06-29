/ Город с «красивой судьбой» празднует юбилей

Праздничная неделя ждет жителей Усть-Катава.

Очередной город празднует юбилей в 2018 году. На этот раз праздник пришел в Усть-Катав. 260 лет назад на этом месте появился маленький заводской поселок, сердцем которого был вагоностроительный завод. Он и сегодня остается ведущим предприятием, зато Усть-Катав за два века стал городом «красивой судьбы и необыкновенно талантливых людей, где переплелись величие природы и мощь индустриального наследия».

Поздравительную телеграмму в адрес главы Усть-Катава Сергея Семкова направил губернатор Челябинской области.

В юбилейный год я желаю всем жителям Усть-Катава крепкого здоровья, успехов во всех добрых начинаниях, мира и благополучия в семьях, уверенности в собственных силах и в будущем своей малой Родины! Более двух с половиной веков сердцем Усть-Катава остается вагоностроительный завод. С самого основания город и завод идут рука об руку, вместе переживая взлеты и неудачи, социальные потрясения и эпохи промышленного подъема. Важно, что и сегодня этот союз остается в силе, находит новые решения в части экономического и социального развития. — сказал Борис Дубровский.

Празднование дня рождения Усть-Катава идет всю неделю. В субботу администрация запланировала праздничное народное шествие. Вечером того же дня пройдет праздничный концерт на центральной площади. А в воскресенье всех зовут на мероприятия для детей и фестиваль уличного кино.