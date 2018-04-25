/ Жесткое убийство собаки в центре Челябинска переросло в уголовное дело

Живодер, заживо снявший шкуру с животного, находится в центре для «нелегалов».

Уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными» возбудили в отделе полиции «Калининский» по требованию прокуратуры после зверского убийство собаки на берегу реки Миасс. Напомним, иностранный гражданин расправился с питомцем, заявив, что намеревался съесть его. Вскоре выяснилось, что мужчина находится на территории России незаконно. Живодера задержали и отправили в Центр временного содержания иностранных граждан.

Прокуратурой области проведена проверка по факту размещенных в средствах массовой информации сведений о причинении смерти собаке породы «хаски» 09.04.2018 на берегу реки Миасс. Проведение процессуальной проверки в порядке ст. ст. 144, 145 УПК РФ контролировалось в прокуратуре области. — уточнили в прокуратуре Челябинской области.

Напомним, челябинцы стали свидетелями последствий жестокого убийства собаки. Пса, с которого снята шкура, подвесили за веревку к бетонному забору.