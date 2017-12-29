/ Челябинск не останется в снегу во время новогодних выходных

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В Челябинске держат на контроле уборку улиц и дорог от снега. Особенно актуально это в предпраздничные дни, чтобы в Новый год Челябинск был чистым и удобным для передвижения. На улицы выводят до 150 спецмашин, все обрабатывают специальными составами. Работа ведется даже в праздники.
После выпадения снега дороги обрабатываются противогололедным средством, далее выводятся колонны машин. Сначала сметают снег с улиц на прилотковую часть, потом снег вывозится на полигоны — Бродоколмакский тракт и улицу Радонежская. — сообщил директор по строительству и эксплуатации автомобильных дорог города АО «Южуралмост» Алексей Струговец.
Напомним, что уборка и обработка дорог проходит быстро и качественно, потому что генпродрядчик, «Южуралмост», недавно обновил автопарк.