Морозами встретит южноуральцев 2018 год

В отдельных районах столбик термометра опустится до минус 21 градуса.



Уже завтра на Южный Урал придет 2018 год. Первый день этого года окажется морозным. Жителям Челябинской области можно забыть о капающих крышах и тающих ледяных городках. Днем будет около минус 9 градусов. Ночью же температура станет в два раза ниже.



В понедельник 1 января ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью минус 11, минус 16 градусов, в горах и низинах до минус 21. Днем прогнозируется минус 4, минус 9 градусов. Ветер южный и юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.



В Челябинске ночью будет от минус 13 до минус 15 градусов, днем — от 6 до 8 градусов ниже нуля.