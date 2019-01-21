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Губернатор рассказал о проектах, которые реализуют на территории района.
/ Новое освещение, раздевалка и форма появятся у юных хоккеистов Челябинска

Новое освещение, раздевалка и форма появятся у юных хоккеистов Челябинска

Просьбе юных спортсменов пообещали помочь Борис Дубровский и Владимир Елистратов.
сегодня в 17:50
  |  Общество

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский и врио главы областной столицы Владимир Елистратов посетили один из открытых, катков, которые находятся во владении МБУ «Спортивный город». В рамках визита глава региона вместе с городским главой пообщались с директором организации Эркином Маматовым, с тренером хоккейной секции и с самими детьми.

Как рассказал сайту «Первый областной» директор МБУ «Спортивный город» Эркин Маматов, данная хоккейная коробка — одна из образцовых. Инструктор, который ведет занятия, проживает в соседнем доме и работает в организации уже 7 лет. Кроме хоккея с шайбой здесь так же тренируются игре в хоккей на валенках. А летом — готовятся к футболу и нормам ГТО и ОФП.

Наша организация работает с 2011 года, и уже наработан большой опыт по проведению физкультурных занятий с населением. Практически у каждого нашего инструктора есть своя команда, которая в летний период выступает в турнирах «Кожаный мяч», а в зимний период — в «Золотой шайбе». И занимает призовые места. Сотрудниками МБУ «Спортивный город» залито 77 хоккейных кортов. Данная площадка выбрана неспроста: инструктор проживает в соседнем доме, он все детство провел на этой площадке, и уже больше 7 лет работая в нашей организации, он тренирует в ежедневном режиме. Хотелось бы показать работу данного инструктора, навыки ребят. — рассказал сайту «Первый областной» директор МБУ «Спортивный город» Эркин Маматов.

В основном на площадке тренируются местные мальчишки. Занятия проходят уже седьмой год. Практически каждые выходные здесь устраиваются товарищеские встречи.

Занимаемся, ставим различные задачи, цели, выигрываем. Не первый год уже победители различных спортивных мероприятий. Сами чистим, заливаем, так и происходит процесс. Мальчишки — от 12 до 17 лет. —  рассказал сайту «Первый областной» инструктор МБУ «Спортивный город» Рустам Харасов.

В ходе встречи Борис Дубровский пообщался с детьми, занимающимися хоккеем. Мальчишки практически хором назвали свой любимый клуб — «Трактор». А также попросили губернатора о новой форме для команды, улучшить освещение и помочь в строительстве раздевалки. Борис Дубровский и Владимир Елистратов пообещали юным хоккеистам помочь с их просьбой.

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