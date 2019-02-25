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/ Администрация Челябинска вручила форму юным дворовым хоккеистам Челябинска

Администрация Челябинска вручила форму юным дворовым хоккеистам Челябинска

Кроме того, на катке было полностью заменено освещение.
сегодня в 13:01
  |  Общество

Хоккейная коробка на улице Каслинской, которую в конце января посетили губернатор Челябинской области Борис Дубровский и врио главы Челябинска Владимир Елистратов, получила новое освещение, а играющая на ней хоккейная команда обзавелась новой формой. Об этом сегодня, 25 февраля, на аппаратном совещаний в администрации Челябинска сказал начальник управления по физической культуре, спорту и туризму администрации Челябинска Евгений Иванов.

Губернатором Челябинской области Борисом Александровичем Дубровским в ходе визита на хоккейную площадку по улице Каслинской была проведена встреча с тренером и командой. Был дан ряд поручений: подумать по поводу модульного здания, изменить освещение и получить инвентарь. Докладываю: электроосвещение на площадке заменено на современное, качественное. Сегодня хочу попросить вручить комплект защитной экипировки тренеру и воспитанникам команды. — рассказал начальник управления по физической культуре, спорту и туризму администрации Челябинска Евгений Иванов.

Напомним, в конце января этого года Борис Дубровский и Владимир Елистратов посетили каток на улице Каслинской, который принадлежит МБУ «Спортивный город». В ходе визита чиновники пообщались с директором организации и тренером команды, который попросил губернатора о новом освещении и форме для хоккеистов. Борис Дубровский поручил городским властям в кратчайшие сроки решить вопрос.

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