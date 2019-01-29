/ Турнир по хоккею в валенках пройдет в эти выходные в Челябинске

Мероприятие проведут в рамках спортивного праздника «Профсоюзы на льду».

Спортивный фестиваль «Профсоюзы на льду», организованный федерацией профсоюзов Челябинской области, пройдет в эту субботу, 2 января, в ледовом дворце «Уральская молния». По словам организаторов, в нем примут участие более тысячи членов профсоюзов, работники предприятий и организаций со всей области, а также члены их семьи.

Как рассказали сайту «Первый областной» в федерации профсюзов Челябинской области, основная идея фестиваля — организовать семейный спортивный праздник для пропаганды отдыха и здорового образа жизни, а также укрепления командного духа.

Для самых смелых и азартных — интерактивный аттракцион «Сумо», а для юных участников будет интересен мастер-класс по изготовлению поделок с помощью 3D ручек. Главное событие фестиваля — турнир по хоккею в валенках на Кубок Федерации профсоюзов Челябинской области. За него будут бороться более 40 команд от профсоюзных организаций области. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы мероприятия.

Партнерами фестиваля выступают региональный Минспорта, депутаты Заксобрания области Сергей Буяков и Михаил Махов, Общественная палата региона, Областное отделение партии «Союз Труда», ледовый дворец «Уральская молния» и другие общественные объединения и организации региона.