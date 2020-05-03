Жителей Челябинской области будут вывозить из Чаяндинского месторождения

Там зафиксирована вспышка заболевания коронавирусной инфекцией.

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На Чаяндинском месторождении в Якутии всплеск заражения коронавирусом. Инфекцию подхватили более 3 тысяч человек из около 10 тысяч трудящихся, включая жителей Челябинской области, сообщила накануне председатель оперативного штаба Якутии по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции Ольга Балабкина в своём Instagram. С помощью сотрудников МЧС больные уже доставлены в госпиталь, здоровых же работников будут вывозить из месторождения. Глава Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что правительство не оставит южноуральцев, работающих там вахтовым методом.

«Мы не бросим земляков. Сейчас уточняем количество работающих там жителей области, прорабатываем детали»,— сказал губернатор.

В пресс-службе правительства Челябинской области добавили, что работники будут доставлены на территорию региона с соблюдением всех мер предосторожности, после чего будут помещены в один из центров обсервации. Дополнительная информация будет сообщена позже.

Примечательно, что вскоре сообщение о том, что коронавирусом болеют около трети работников объекта, было удалено со страницы Ольги Балабкиной. По какой причине председатель решилась на такой поступок — неизвестно.