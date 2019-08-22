«У власти и бизнеса одни задачи»: в Челябинской области могут снизить ставки налогообложения

Об этом рассказал глава региона Алексей Текслер.

Сегодня, 22 августа, в Челябинске прошло заседание совета Челябинского областного объединения «Опора России». Там предприниматели региона рассказали о своих проектах. Новые идеи бизнесменов выслушали и после дали необходимые комментарии глава региона Алексей Текслер и президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

Открыл заседание глава Челябинской области, где обозначил основные задачи сотрудничества власти и предпринимательства, а также отметил необходимость поддержки малого и среднего бизнеса в регионе.

«Для нашего региона, как и для всей России, развитие предпринимательства сегодня является ключевым приоритетом. Развитие бизнеса — это свежие идеи, новые производства и сервисы, это развитие огромного потенциала нашей огромной страны. Наш регион — один из лидеров по поддержке предпринимательства. Крайне важно не останавливаться на достигнутом и иди вперед»,— так открыл заседание регионального объединения «Опора России» Алексей Текслер.

Выслушав выступления всех предпринимателей области, глава региона заявил, что эти проекты будут изучаться и после всячески поддерживаться. Также будут созданы условия, чтобы таких проектов, которые позволяют создавать новую налоговую базу, которые дают новые рабочие места с высокой заработной платой, становилось с каждым годом все больше и больше.

Также Глава региона высказал свою позицию о ставках по упрощенной системе налогообложения для малого и среднего бизнеса. Бизнесмены могут ликовать: Алексей Текслер намерен работать над тем, чтобы ставка в регионе снизилась.

«Есть несколько систем обложения для малого и среднего бизнеса. Основное —это упрощенная система налогообложения. В будущем она станет основной системой. Сегодня максимальные ставки определены федеральным законодательством, дальше — регионы смогут устанавливать те ставки, которые посчитают необходимыми. Сейчас в основным мы идем по максимальным пределам этой ставки. Абсолютно назрело то, что необходимо сделать эту систему более гибкой для того, чтобы мотивировать бизнесменов к созданию новых производств, новых бизнесов, новых сервисов. Я считаю, что такого рода гибкая система не только не снизит объем налогов, а наоборот позволит в будущем базу налогов увеличить. Потому что активность предпринимателей будет расти и, соответственно, будет расти налогооблагаемая база. И здесь я вижу как раз дополнительные возможности», — заявил Алексей Текслер.

Глава региона отдал соответствующие поручения для проработки этого вопроса.

Александр Калинин, президент Общероссийской общественной организации «Опора России», был приятно удивлен, что вопрос о снижении ставки налогообложения волнует главу Челябинской области, что глава региона понимает, что эта проблема должна быть решена в первую очередь.

Также Александр Калинин отметил, что режим самозанятости населения должен быть внедрен и в Челябинской области.

«„Опора России“ много лет добивалась принятие режима по самозанятым. Он стартовал в 4 регионах. Более 170 тысяч граждан Российской Федерации стали самозанятыми. Режим этот очень удобный. Мы надеемся, что Челябинская область присоединиться к этому режиму как можно скорее», — рассказал президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Александр Калинин также отметил, что рынок труда в России переживает серьезную трансформацию, и под этот процесс необходимо подстраиваться не только бизнесменам, но и властям.