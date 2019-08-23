Предпринимателям Челябинской области презентовали портал Бизнес-навигатор

В Челябинске прошла стратегическая сессия по развитию малого и среднего бизнеса в регионе.

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Сегодня, 23 августа, в Челябинске состоялась стратегическая сессия, которую провела Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства. Там представили свои проекты бизнесмены со всего Южного Урала. После чего, глава региона Алексей Текслер совместно с Александром Браверманом, генеральным директором АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», обсудили дальнейшее сотрудничество и пути развития малого и среднего бизнеса в регионе.

«Сегодня было представлено 8 проектов на сумму 1 миллиард 40 миллионов рублей, которые создают 270 дополнительных рабочих мест. Проекты были подготовлены предпринимателями, которые их и инициировали, они были поддержаны областным руководством. Все проекты были одобрены. Крайний срок, когда они будут рассмотрены — это середина октября», — рассказал Александр Браверман.

Генеральный директор Корпорации МСП также отметил, что спектр представленных проектов весьма разнообразен, и все они будут полезны для региона. Там озвучили стратегии развития как социально ориентированные проектов, так и проектов, связанных с высокими технологиями. Также Александр Браверман отметил, что они готовы всячески поддерживать предпринимателей и дальше.

«Мы будем представлять как кредитные ресурсы вместе с гарантиями, так и лизинговую поддержку через наши региональные лизинговые компании», — добавил генеральный директор.

Также в рамках этой сессии представили возможности портала от МСП «Бизнес-навигатор». Алексей Текслер отметил потенциал и возможности этого портала: «Бизнес-навигатор» удобен и полезен не только для начинающих предпринимателей, но и для настоящих «титанов бизнеса».

«У малого бизнеса есть свои определенные преимущества, в том числе более низкие налоги и более гибкие возможности в части принятия решений, но есть и своим сложности. В первую очередь, этот бизнес иногда тяжело начать, тяжело выдержать конкуренцию среди крупных предприятий, поэтому такие проекты как „Бизнес-навигатор“ позволяют облегчить вхождение в бизнес, быстрее эту работу начать, сделать бизнес-план, получить кредит, завязать отношения со своими партнерами, и это крайне важно», — заявил глава региона.

Удобность «Бизнес-навигатора» оценили и сами предприниматели Челябинской области.

«Государство для нас, для предпринимателей, предоставляет нам большую сферу услуг на одном портале „Бизнес Навигатор“. Это очень удобно. Ведь для предпринимателей время — это самое главное», — отметила Анастасия Стародубцев, директор группы компаний «Информационные решения».

Алексей Текслер заявил, что правительство Челябинской области ставит перед собой задачу увеличить долю в экономике малого и среднего бизнеса с 20% до 25%. Но это лишь минимальная планка, до которой необходимо дорасти региону.