Алексей Текслер поздравил родителей с Днем семьи, любви и верности

С поздравлениями губернатор обратился и к жителям Челябинской области.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил своих родителей, а также всех южноуральцев с Днем семьи, любви и верности. В своих социальных сетях глава региона поделился архивными семейными фотографиями, на которых запечатлены его родители. В подписи к фото Алексей Текслер отметил, что родители вместе уже более пятидесяти лет, что в их семье принято переживать все радости и печали вместе.

«Мы с сестрой всегда чувствовали поддержку родителей. В нашей семье принято все события переживать вместе. И хорошие моменты, и трудности. Думаю, это один из секретов семейного счастья», — отметил Алексей Текслер.

В обращении же к жителям региона губернатор подчеркнул, что совсем недавно этот праздник был только церковным, когда верующие почитали память святых Петра и Февронии. Но сейчас, по словам главы региона, этот праздник приобрел новый смысл.

«Время показало, насколько важно для нашей страны сохранить главные национальные ценности и уважение к традициям, азы семейного воспитания и чуткое отношение к старикам и детям. Сегодня эти ценности нашли свое отражение в обновленной Конституции Российской Федерации. И это очень правильно — любовь и верность всегда были и будут отличительной чертой российской цивилизации. Именно эти чувства упорядочивают естественный ход нашей жизни, делают более глубокими отношения между людьми и между поколениями», — подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор пожелал жителям Челябинской области добра, любви и радости в кругу семьи, а также здоровья и благополучия.