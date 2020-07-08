«Семья — это основа человеческого мира»: Ирина Буторина поздравила южноуральцев с праздником

Министр пожелала благополучия и взаимопонимания всем семьям.

Послушать 00:00

Южноуральцев с Днем семьи, любви и верности поздравила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. В своем поздравлении министр подчеркнула, что именно семейные ценности и традиции являются основополагающими для создания здорового общества.

«От имени министерства социальных отношений Челябинской области и от меня лично примите поздравления со Всероссийским днем семьи, любви и верности! Семья — это основа человеческого мира. Семейные традиции и устои лежат в основе здорового общества и сильного государства. Семья — это самый главный для каждого человека символ счастья и поддержки. Чем больше счастливых семей, тем счастливее и крепче наша страна», — отметила Ирина Буторина.

Министр соцотношений выразила признательности и благодарность всем семьям, в которых дети видят, что родители относятся друг к другу с уважением и пониманием. Всем семьям Ирина Буторина пожелала мира, благополучия, взаимопонимания, здоровья и любви.