У тигренка на проспекте Победы появилась мама

Челябинские художники продолжают украшать город.

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Краснокнижную белую тигрицу нарисовали челябинские художники на фасаде дома 160а на проспекте Победы. Рядом год назад Дмитрий Кольцо и его команда запечатлели «ее сына». Граффитисты призывают жителей фотографировать объект и постить в социальных сетях с хэштегом #ЧЕЛЯБИНСКРИСУЕТ, чтобы таких проектов в городе было еще больше.

«Этот проект согласован с администрацией города и реализуем мы его в рамках капремонта дома. Это первый наш масштабный проект в 2020 году, хочется, конечно, чтобы их было больше! Поэтому мы и призываем жителей к популяризации нашей работы», — рассказал «Первому областному» художник Дмитрий Кольцо.

Планы художников достаточно амбициозны. Команда Дмитрия Кольцо хочет сделать Челябинск еще красивее. Но и о прошлых проектах ребята не забывают.

«Здесь на „теплотехе“ много мест, которые мы бы хотели еще украсить. Но есть и старые рисунки, которые со временем немного потускнели и утратили былые краски, их мы тоже с удовольствием бы обновили. Главное, что наша работа находит отклик у жителей! Это радует», — делится Дмитрий.

В каждый свой рисунок художники вкладывают не только всю душу, но и смысл. Глядя на эту семейную чету из тигрицы и ее котенка, невольный прохожий задумается о сохранении природы.