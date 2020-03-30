Из-за пандемии коронавируса художники «Граффити Россия» не могут расписать дома в Байконуре

Вернувшись в Челябинск, руководитель ассоциации самоизолировался.

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Дмитрий Кольцо, руководитель ассоциации «Граффити Россия», вернувшись из Казахстана, где он со своей командой расписывает дома, сразу же отправился на карантин. Редакция сайта «Первый областной» связалась с граффитистом и узнала, через какие процедуры пришлось пройти художнику на границе.

«В Байконур мы отправились для того, чтобы расписать пять домов. Вируса там как такового нет, но режим чрезвычайной ситуации введён. Заболевших тут тоже нет. Я возвращался в Челябинск на автомобиле, на границе в Казахстане помимо всех обычных проверок мне измерили температуру, уже в России на границе оформили какие-то бумаги»,— рассказал Дмитрий.

А когда граффитист вернулся в Челябинск, то сразу же самоизолировался и позвонил на горячую линию Минздрава.

«Я рассказал, что вот, вернулся из Казахстана, что мне делать. Женщина в Минздраве ответила, что ко мне приедут сами, нужно сидеть дома и ждать»,— добавил художник.

В Байконуре граффитистам «Граффити Россия» предстоит расписать пять домов. Пока там идёт подготовка, но, видимо, из-за закрытых границ и объявленной пандемии вернутся художники в город ещё не скоро.

«Посмотрим, как дело пойдёт, что будет дальше. Пока неизвестно, когда мы сможем вернуться в Байконур. Но есть сроки, есть обязательства, на которые мы подписались. Непонятно пока, как дальше работать»,— заключил Дмитрий Кольцо.

Пока же у граффитистов есть только эскизы и большое желание творить и делать Байконур ещё красивее.