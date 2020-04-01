Челябинский граффитист рассказал, как он живет на самоизоляции

Недавно Дмитрий Кольцо вернулся из Казахстана.

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«Первый областной» недавно писал о том, что челябинский граффитист Дмитрий Кольцо недавно вернулся из Казахстана, где со своей командой работал над росписью домов. В связи с нынешней ситуацией, художник тут же отправился на самоизоляцию к себе домой и сообщил о своем статусе на горячую линию Минздрава Челябинской области.

Сегодня, 1 апреля, к нему пришли врачи, чтобы взять анализы на коронавирусную инфекцию, ведь проверяют теперь абсолютно всех приезжих из других государств, а также зараженных любыми инфекциями.

«У нас измерили температуру, дали памятку. Мы теперь под наблюдением и к нам будут приходить почти каждый день. Но анализ на коронавирус возьмут на десятый день», — написал Дмитрий Кольцо на своей странице в соцсети.

Также он напомнил всем, что самоизоляция — очень важна. По его словам, сейчас самое полезное время для замедления жизни и для обдумывания важных решений. Дмитрий призывает всех читать книги, смотреть фильмы, а также просто провести это время с пользой для себя. Он присоединился к челленджу #ЯВДОМИКЕ, запущенному медиахолдингом ОТВ.

Напоминаем, горячая линия Минздрава по вопросам коронавирусной инфекции открыта круглосуточно: 8-351-240-15-16.