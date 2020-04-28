У сотрудника дома-интерната для престарелых в Верхнеуральске обнаружили коронавирус

Соцучреждение закрыто на самоизоляцию.

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В Верхнеуральске зафиксировано заражение сотрудника дома-интерната для престарелых. Социальное учреждение было закрыто на самоизоляцию еще до того, как был обнаружен зараженный работник. В данный момент он госпитализирован в Магнитогорск, а остальные сотрудники и пациенты остаются в здании учреждения.

«Учреждение было закрыто ранее, теперь, чтобы в него попасть, замеряют температуру. Например, тем, кто завозит продукты. У всех сотрудников и пациентов взяли анализы, на данный момент мы ждем результаты», — сообщили корреспонденту сайта «Первый областной» в администрации Верхнеуральского района.

Напомним, что в Челябинской области за последние сутки зафиксировано 19 новых зараженных COVID-19. Всего в регионе заболели 432 южноуральца, из них 49 уже выписаны из больниц.