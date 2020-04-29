Медорганизации смогут попасть в список осуществляющих деятельность в сфере ОМС до 1 июля

Срок подачи заявки продлил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.





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В Челябинской области медицинские организации, которые планируют подать заявку на включение их в реестр организаций, оказывающих услуги в сфере ОМС, смогут сделать это в течение нескольких месяцев.

«Согласно изменениям для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19 или с подозрением на наличие данного заболевания, срок подачи уведомления о включении медицинской организации в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС в 2020 году, продлен до 1 июля 2020 года», — сообщает правительство Челябинской области.

Ранее уведомления для включения в реестр клиники могли подать только до 1 сентября года, который предшествует тому, в котором они планировали оказывать деятельность в сфере ОМС.

Из-за угрозы распространения коронавируса, некоторые организации, ранее не оказывающие услуги по ОМС, планируют сменить деятельность. ГБУЗ «Челябинский областной противотуберкулезный диспансер» и ООО «ЭНЛИМЕД» уже приняли подобное решение.