В одной из больниц Челябинска медработник заразился коронавирусом

Он был своевременно изолирован и находится под наблюдением.

Послушать 00:00

В городской клинической больнице № 9 в Челябинске у медработника был выявлен положительный анализ на COVID-19. Отметим, что это медучреждение использовалось для приема заболевших коронавирусом, в особенности, детей.

Как рассказали в пресс-службе челябинской администрации, сотрудник больницы был своевременно изолирован и теперь находится под медицинским наблюдением.

«Алгоритм действий в случае выявления COVID-19 един для всех: изоляция, обследование контактных. Учреждение продолжает работу, так как проведенные обследования всех контактных с этим медработником людей, дали отрицательный результат», — рассказали в мэрии.

Напомним, что на сегодняшний день, 29 апреля, в Челябинской области зарегистрировано 499 человек с подтвержденным COVID-19. Наибольшее количество зараженных отмечено в Златоусте, Челябинске и Магнитогорске.