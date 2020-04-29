«Зелёный рынок» в Магнитогорске закрыли из-за коронавируса

Заболевание обнаружено у уличных торговцев.



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В Магнитогорске на карантин закрыли «Зелёный Рынок». Именно там во вторник, 28 апреля, был выявлен очаг коронавируса. Начиная со среды, 29 апреля, территория комплекса не будет работать 2 недели, сообщили в администрации города.



«На территории „Зеленого рынка“ вводятся ограничительные мероприятия, в том числе для проведения дезинфекции. Такие меры предприняты в результате проверок объектов уличной торговли, в связи с выявлением лиц, контактировавших с заболевшими COVID-19»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Точное число заболевших коронавирусом на территории комплекса назвали в пресс-службе минздрава. Covid-19 на «Зелёном рынке» заразилось 23 человека. По словам местных жителей, среди больных оказались продавцы, которые работали на территории.

Отметим, что всего по данным областного минздрава число заболевших коронавирусом в Челябинской области составляет 499 человек. За прошедшие сутки прибавилось 67 заражённых. Всего за период пандемии от инфекции вылечились 54 южноуральца, ещё 4 скончались.