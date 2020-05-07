У сотрудника «ЧелябГЭТ» обнаружен коронавирус

Контактирующие с пассажирами работники постоянно проходят проверку.

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В Челябинске у слесаря сотрудника ООО «ЧелябГЭТ» диагностировали коронавирусную инфекцию. Положительный анализ на COVID-19 получил только один работник предприятия.

«На прошлой неделе у слесаря ремонтной службы предприятия был зарегистрирован случай заражения COVID-19. В соответствии с рекомендациями Управления Роспотребнадзора по Челябинской области, заболевший сотрудник ремонтной службы, а также все контактировавшие, переведены в режим самоизоляции. Во всех помещениях проведена санитарная обработка», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ».

Все сотрудники, контактирующие с пассажирами регулярно проходят медосмотры, на данный момент среди них нет тех, у кого диагностировали бы коронавирус. Весь подвижной состав ежедневно дезинфицируют.

Кроме того, предприятие продолжает изготовление масок для своих сотрудников. С 12 мая на территории Челябинской области будет введен обязательный масочный режим, водители и кондукторы трамваев и троллейбусов будут выходить на рейс в масках.