Следственный комитет заинтересовался смертью школьницы в больнице Челябинска

Девочку с высокой температурой доставили в медучреждение, но не смогли спасти.

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В Челябинске выясняют обстоятельства смерти 13-летней школьницы. Девочка скончалась вечером 24 января в отделении реанимации, куда ее доставили за несколько часов до трагедии.

По данному факту проводится доследственная проверка. Известно, что признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле не обнаружено.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, ранее сообщалось, что девочка поступила в больницу с высокой температурой. Однако причина смерти не известна.