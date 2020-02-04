У семьи охотников отобрали машину за вооруженное преследование косули

Сын вел автомобиль, а отец стрелял в животное с пассажирского сиденья.





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В Челябинской области у любителей дичи отобрали автомобиль. Отец и сын отправились на охоту в ноябре 2019 года, но не получили на это специальное разрешение.

«Управляя автомобилем, сын преследовал косулю, а отец, находясь на пассажирском сиденье автомобиля, из гладкоствольного ружья произвел прицельные выстрелы в животное», — сообщили сайту «Первый областной» в прокуратуре Челябинской области.

Верхнеуральский районный суд рассмотрел уголовное дело по статье «Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору с применением механического транспортного средства». Обвиняемые возместили ущерб, причиненный министерству экологии Челябинской области, в размере 200 тысяч, а также оплатили штраф в размере по 15 тысяч рублей каждый. Автомобиль и оружие у охотников конфисковали в доход бюджета Российской Федерации.