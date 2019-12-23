«Соколиная охота» на полмиллиона: кто возместит убытки?

От непредвиденных ситуаций можно застраховаться за несколько сотен рублей в месяц.

Чего обычно опасаются владельцы недвижимости? Кражи, потопа, пожара, природных ЧС. Но иногда беда приходит, откуда не ждали: фейерверки, сигнальные ракеты, неосторожное или намеренно опасное обращение с огнем. Например, владелец голубятни в Чебаркуле, отгоняя от своих птиц хищного сокола, применил необычную тактику: запустил сигнальную ракету. К сожалению, пострадал от нее не только сокол. Ракета приземлилась на участке соседей, которые занимались выращиванием коров и продажей молока. В результате у фермеров загорелся дом и надворные постройки, погибла часть скотины, полностью был уничтожен доильный аппарат. По оценкам экспертов, ущерб от такой «охоты на сокола» составил 500 000 рублей.

«Конечно, описанное выше происшествие сложно назвать рядовым. Такие курьезные ситуации скорее становятся поводом посмеяться, а не задуматься о том, что „такое может произойти и со мной“», — отмечает заместитель директора департамента развития имущественного страхования физических лиц Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Михаил Порватов.

Однако расслабляться не стоит, ведь в целом пожары в Челябинске не редкость: ежегодно в области происходит около 4 000 возгораний.

Конечно, в данном случае можно взыскать с виновника причиненный ущерб, но одно дело — добиться судебного решения, другое — получить реальную компенсацию.

Более чем в 60% случаев пожар происходит из-за того, что сами собственники жилья оставляют без присмотра источники открытого огня, неосторожно используют бытовые приборы. Т. е. виновник и пострадавший — зачастую одно и то же лицо.

А сделать ремонт в квартире самостоятельно, даже самый недорогой, не имея накоплений на эту цель, могут себе позволить далеко не все жители региона. Для примера: средняя заработная плата в Челябинске составляет 35 000 рублей в месяц, 165 тысяч рублей — это примерная стоимость ремонтных работ в квартире, а 62 тысячи рублей — сумма, необходимая на покупку строительных материалов.

Другими словами, чтобы хотя бы минимально восстановить жилье после пожара, жителю Челябинска необходимо иметь в «запасе» около 220 тысяч рублей, что составляет приблизительно половину среднего годового дохода. И это с расчетом, что жилище в целом пригодно для проживания, и семье не нужно беспокоиться о временном пристанище на время ремонта. А ведь даже если у семьи есть накопления, вряд ли планировалось потратить их на неожиданный ремонт. Так, банальная неосторожность становится причиной серьезных материальных трудностей.

Обезопасить семейный бюджет от неожиданных трат можно разными способами. Например, начать откладывать большую сумму ежемесячно, экономя при этом на повседневных тратах. Более выгодным вариантом является страхование имущества. Ведь небольшие ежемесячные взносы могут компенсировать даже самый крупный убыток. С другой стороны, добровольное страхование недвижимости все еще воспринимается многими россиянами как лишняя трата денег: ведь страховой случай может и не наступить, а средства будут потрачены. Однако все же спрос на имущественное страхование на примере региона растет. Так, в 2016 году жители Челябинской области приобрели 295 967 полисов добровольного страхования имущества, в 2017 — 388 356, а в 2018 было заключено уже 420 844 договоров.

Во многом повышению интереса к страхованию способствует рост финансовой грамотности населения. За последние годы существенно растет спрос на многие финансовые продукты и услуги. Так, многие россияне предпочитают формировать финансовую подушку безопасности при помощи вкладов, а не дома «под подушкой», чаще пользуются дополнительными сервисами банков, такими, как оплата ЖКХ через мобильные приложения и прочее. Вот и страхование становится более понятной и обыденной процедурой, особенно для тех, чье жилье взято в ипотеку, например. Да и сопоставив вложения в полис с возможными расходами на ремонт жилища, становится очевидна выгода страхования. А вступивший в силу в апреле этого года закон о страховании жилья сделает процедуру страхования еще более простой, выгодной и понятной для всех слоев населения.

Суть нововведения в том, что каждый россиянин сможет застраховать свою квартиру, предположительно просто поставив галочку в квитанции ЖКХ. Вариантов страхования будет два: от бытовых рисков и чрезвычайных ситуаций и исключительно от ЧС. Полная страховка квартиры будет стоить примерно от 1800 до 2400 рублей в год или 150–200 рублей в месяц. Защита же только от ЧС — всего около 450 рублей в год. Т. е. фермеры из Чебаркуля, пострадавшие в результате действий соседа, могли бы оформить полис по цене нескольких упаковок комбикорма, тогда им не пришлось бы беспокоиться о восстановлении своего дома при наступлении страхового случая.