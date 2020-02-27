У россиян официально будет ещё один выходной в 2020 году

Президент одобрил проведение голосования по Конституции 22 апреля.

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Президент Владимир Путин согласовал дату проведения голосования по поправкам в Конституцию. Оно пройдёт 22 апреля. Этот день будет официальным оплачиваемым выходным.

Дату выбрали с оглядкой на религиозные праздники: между двумя постами. 19 апреля пройдёт православная Пасха, 24 числа у мусульман начнётся месяц Рамадан.

«Между этими датами, 22-е число — это рабочий день, но мы также должны будем предусмотреть, что, конечно же, этот день будет объявлен выходным днем, этот выходной день не будет никоим образом компенсирован за счет текущих выходных других или праздничных дней. Поэтому 22 апреля нам представляется какой-то такой оптимальной датой», — отметил на заседании рабочей группы сенатор Андрей Клишас.

Владимир Путин дату одобрил. И добавил: поправки в основной закон страны утвердят только после всеобщего голосования.

«Да, действительно, еще раз хочу это повторить, действующее законодательство позволяет окончательно принять этот закон после принятия Государственной думой, Советом Федерации и двумя третями законодательных собраний субъектов Федераций. Затем должна быть подпись Президента, и на этом как бы все. Но именно я, имея в виду важность этих поправок, предложил, чтобы этот закон о поправках вступил в силу только после подведения итогов всероссийского всеобщего голосования, которое есть не что иное, как плебисцит. Это самое главное», — настаивает президент.

Теперь дату проведения голосования должна окончательно утвердить Госдума.

Рабочая группа по подготовке правок в Конституцию уже получила около 900 предложений.