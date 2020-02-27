Челябинск может остаться без граффити на фасадах домов

В голосовании за столицу фестиваля уличного искусства за ночь сменился лидер.

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Челябинская область продолжает борьбу за право принять фестиваль уличного искусства. Столицу «Культурного кода» выбирают в социальных сетях. И сейчас Южный Урал опустился на вторую строчку. В лидеры же буквально за одну ночь выбилась Нижегородская область.

Территориями, где граффити украсят фасады многоэтажек, станут обладатели первых трёх мест в народном голосовании. Челябинская область ранее уже вырывалась с четвёртого места на первое. Но затем первенство уступила Татарстану. Разница была незначительной. А сегодня утром расстановка сил снова изменилась: Нижний Новгород ведёт с отрывом более чем в 8 тысяч голосов. Некоторые пользователи даже заподозрили накрутку.

«Вчера и позавчера вышло огромное количество публикаций в Нижегородской области. Но хочу заверить: есть договоренность с соцсетью „ВКонтакте“ о том, что мы 3 марта проведем анализ накрутки голосов. И экспертный совет примет решение о результатах конкурса», — успокоили организаторы.

Ранее губернатор Алексей Текслер призвал жителей поддержать Челябинскую область в голосовании. Оно открыто до 4 марта. Столица региона в качестве холстов готова предоставить 13 домов на улице Гагарина. Кроме того, в случае победы Южного Урала в рамках фестиваля у нас проведут мастер-классы и лекции по современному искусству.