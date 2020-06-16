Опасная маскировка: врачи приняли игрушку в организме ребенка за опухоль

Мальчик больше года страдал от постоянного кашля и нехватки воздуха.

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Маленький Семен мучился от постоянного кашля и дыхательной недостаточности больше года. Родители водили 11-летнего мальчика к врачам по месту жительства, которые назначали лечение, но не могли понять, что же на самом деле происходит с ребенком.

Итогом лечения и диагностики стало страшное предположение — у ребенка заподозрили опухоль в дыхательных путях. На это указывали клинические проявления и бронхоскопия.

Мальчика направили в Челябинскую областную детскую клиническую больницу, где и выяснили реальную причину недуга. Дышать и кашлять Семена заставлял игрушечный пистолетик, который мальчик вдохнул во время игры.

«Ниже гортани на уровне первого кольца трахеи пистолетик встал поперек и застрял. От любого инородного тела организма всегда пытается избавиться — отсюда и кашель, и дыхательная недостаточность. Самое интересное, что ребенку даже компьютерную томографию делали, но по роковому совпадению при КТ грудной клетки не захватывается та зона, в которой застрял пистолетик», — рассказала заведующая отделением эндоскопии ЧОДКБ Татьяна Юрьевна Лещева.

Игрушечное мини-оружие застряло ниже гортани на уровне третьего шейного позвонка. Позже мальчик признался, что действительно вдохнул игрушку, но не подумал, что его кашель связан именно с этим, да никто и не спрашивал.

Специалисты ЧОДКБ удалили пистолетик, убрали грануляции и выписали здорового Семена домой.