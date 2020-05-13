Южноуральские хирурги удалили большую злокачественную опухоль у младенца

Из-за новообразования органы ребенка были сдавлены.

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В Челябинской области хирурги провели сложную операцию по удалению злокачественной опухоли у младенца. Месячный ребенок был госпитализирован в Челябинскую областную детскую клиническую больницу, где ему и провели операцию.

«Опухоль сдавливала жизненно важные органы ребенка, могло открыться кровотечение. А самое опасное — могли развиваться метастазы. Ждать времени не было. На консилиуме врачей хирургов, онкологов, неонатологов, анестезиологов и реаниматологов было принято решение удалить опухоль печени», — сообщает пресс-служба ЧОДКБ.

Операция, которую провели хирурги, оценивается как операция седьмой категории сложности.

«После определения с помощью компьютерной томографии мест расположения сосудов, мы сделали лапаротомию и убрали левую долю печени. Это, конечно, у такого маленького ребенка очень сложно, поскольку большой объем хирургического вмешательства и значительная кровопотеря. Мы все справились. Операция длилась около 2 часов», — сообщает заместитель главного врача по хирургии ЧОДКБ, Главный детский хирург Челябинской области Николай Михайлович Ростовцев.

На данный момент ребенок выписан из отделения хирургии и переведен в онкологическое отделение.