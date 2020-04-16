Сироты из Миасса шьют маски для пенсионеров

Они шьют маски для соцработников.

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Воспитанники детских центров из Миасса по-своему подключились к борьбе с коронавирусом. Они стали шить многоразовые маски для соцработников, которые обслуживают пенсионеров. Также ручные изделия достаются и самим пожилым. Ведь в период пандемии защита нужна каждому, а им — особенно.

В работу включились даже мальчики. Кто-то вырезает, кто-то сшивает. А педагоги уже утюжат и складывают в пакеты. Таким делом занялись сразу три центра помощи детям. Вместе они изготовили уже 300 многоразовых масок.

Такому подарку соцработники очень рады. Ведь в аптеках обычные одноразовые маски не купить уже очень давно. А из-за большого количества заявок шить самим им попросту некогда.

«Это уже третья передача нам масок и для нас это очень важно. Потому что в это непростое время, когда наши сотрудники, соцработники, работают без выходных, нам очень важно чувствовать, осознавать, что мы не одни в этой ситуации, что нам помогают структуры, центры помощи детям», — поделилась Оксана Смирнова, замдиректора Комплексного центра социального обслуживания.

Воспитанники центров, обделенные любовью бабушек и дедушек, не задумываясь подключились к помощи пенсионерам. Сейчас детям выходить за территорию центров запрещено. Поэтому времени, чтобы шить, много. И для них 300 масок — не предел. Шить будут столько, сколько нужно. Главная просьба от детей — оставайтесь дома.