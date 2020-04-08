Алексей Текслер рассказал, как пенсионерам пройти тест на коронавирус

Именно эта категория граждан наиболее подвержена заболеванию.

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В Челябинской области начали тестировать пожилых людей с диагнозами ОРВИ на коронавирус. Об этом сегодня, 8 апреля, заявил губернатор Алексей Текслер. Он рассказал, что на данный момент протестировано 46 человек.

«Эту работу мы развернем активнее. Надо сказать, что вчера были получены соответствующие указания главного санитарного врача. Мы действуем на опережение и запустили эту работу раньше федеральных рекомендаций», — заявил глава региона.

Также он отметил, что все врачи получат особые инструкции по работе с этой категорией граждан. А самим пожилым не нужно приходить в поликлинику, чтобы сдать анализы, особенно во время обязательной самоизоляции. Врачи сами придут на дом, если у него диагностирован ОРВИ или другая вирусная болезнь, если пенсионер чувствует себя плохо. Главное — заявить о себе и своем плохом самочувствии по телефону.

Напомним, что в Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по всем вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией и режимом самоизоляции: 8-800-201-41-88.