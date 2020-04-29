72-летняя челябинка завела фитнес-блог

Валентина Соловьёва призывает подписчиков заняться собой на самоизоляции.

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В Челябинске люди старшего возраста призывают тренироваться онлайн, а не сидеть сложа руки на самоизоляции. 72-летняя Валентина Соловьёва завела собственный блог, в котором делится советами о здоровом образе жизни.



В комплекс упражнений женщины входят отжимания, приседания и танцы. Занятия блогер проводит 5 раз в неделю по полчаса, не давая расслабляться ни себе ни подписчикам. Чтобы размять мышцы всего и нужны лишь коврик, стул или дверь, утверждает Валентина Соловьёва. Уроки женщины находят отклик у подписчиков.

«Ну вот пишет мне человек: „Я тоже побежала за ковриком, буду пробовать ваш комплекс“. Это дочка моей подруги, она живёт в Германии и пишет: „Вы стали моим личным тренером“», — рассказала Валентина Соловьёва.

На самоизоляции женщина не прибавила ни грамма и даже похудела. В свои 72 Валентина Соловьёва весит 50 килограммов. Также блогерша занимается танцами. Румбу впервые станцевала в 60, потом научилась кружиться в вальсе и освоила страстное танго. В самоизоляции Валентина Соловьёва оттачивает па на кухне.

А еще челябинка рисует картины. В ее коллекции десятки портретов и одна выставка.