У прибывших из Турции южноуральцев коронавирус не обнаружен

Они продолжают находиться на обсервации.

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На прошлой неделе в Челябинскую область из Турции вернулись 23 южноуральца. Все они были сразу помещены в обсерватор на территории санатория «Изумруд». По правилам, они должны провести там 14 дней в самоизоляции. И у всех в обязательном порядке был взят анализ на коронавирус.

Губернатор Алексей Текслер поделился сегодня, 27 апреля, что анализы всех туристов на COVID-19 отрицательны.

«Это хорошие новости. И надо сказать, что из всех тех, кто до этого прибыл в обсерваторы, у нас пока тоже нет ни одного положительного случая. Мы принимаем всех наших туристов, максимально содействуем их прибытию через федеральный штаб. Мы полностью обеспечиваем их доставку в регион со всеми мерами предосторожности. И эту работу продолжим», — подчеркнул глава региона.

Также Алексей Текслер упомянул, что сегодня вечером в Новосибирске ожидается прибытие борта из Вьетнама, где среди пассажиров должны находиться трое южноуральцев. Их также сопроводят до одного из обсерваторов Челябинской области. Помимо этого, идет работа по рейсу из Еревана.