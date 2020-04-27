Дети приехали на самоизоляцию: Новый семейный очаг коронавируса зафиксирован в Кизильском районе

У двоих человек диагноз уже подтвердился.

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Новый семейный очаг заболевания коронавирусом зафиксирован в Кизильском районе Челябинской области. В инфекционное отделение местной районной больницы были госпитализированы шесть членов одной семьи из посёлка Измайловский.



У двоих из них уже подтверждён Covid-19, сообщает «Первый Кизильский» со ссылкой на главного врача медучреждения. Все остальные ждут результатов анализа.

«Дети приехали к родителям из Челябинска и Магнитогорска на период самоизоляции. Родители постоянно проживают в посёлке»,— рассказала главврач Кизильской ЦРБ Алла Васильева.

Отметим, что всего в Кизильском районе 8 человек заражено коронавирусом. Первым стал местный житель, который вернулся из ОАЭ. На ИВЛ с заболеванием в районе находится 2 пожилые женщины, их состояние оценивается как стабильное. Всего в Челябинской области зафиксировано 413 случаев Covid-19. 47 человек вылечились, 3 — скончались.